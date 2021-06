La definizione e la soluzione di: Nata a Guastalla il 29 settembre 1997, la cantante italiana raffigurata nella foto ha partecipato all' ultimo Festival di Sanremo col brano Cuore amaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Gaia Gozzi

Curiosità/Significato su: Nata a Guastalla il 29 settembre 1997, la cantante italiana raffigurata nella foto ha partecipato all ultimo Festival di Sanremo col brano Cuore amaro

Altre definizioni con nata; guastalla; settembre; 1997; cantante; italiana; raffigurata; La città che diede i natali al biblico Abramo; Un rifugio per natanti; Diede i natali al biblico Abramo; Diede i natali al biblica Abramo; ll violento uragano che ha colpito i Caraibi e la Florida nel settembre del 2017; Nato a Milano il 22 settembre 1978, il personaggio raffigurato nella foto è un cuoco salutista e scrittore italiano; Genova: a settembre si inaugura quello nautico; In agosto e in settembre; Vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1997; E' tornata alla Cina nel 1997; Il Meta cantante; Noto cantante inglese; Popolare cantante israeliana; __ Salerno, cantante; Nata a Roma il 12 ottobre 1994, la judoka italiana rafigurata nella foto è la campionessa europea per il 2020 nella categoria 52 kg; Un popolare Gigi della canzone italiana; Nota attrice italiana, figlia d'arte; Una birra italiana; Nata a Miami il 16 aprile 1996, l' attrice raffigurata nella foto è la protagonista della fortunata serie Tv La regina degli scacchi; Classe 1956, la politica raffigurata nella foto è l'attuale presidente di Taiwan; Ultime Definizioni