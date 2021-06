La definizione e la soluzione di: L'introduzione dei dati in un computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Input

Curiosità/Significato su: L introduzione dei dati in un computer computer XX secolo, evolve in macchina in grado di eseguire le elaborazioni dati più varie. Ci si riferisce comunemente al computer come ad un dispositivo elettronico 64 ' (7 756 parole) - 09:51, 9 giu 2021

