La definizione e la soluzione di: Lavorava in coppia con Stanlio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Ollio

Curiosità/Significato su: Lavorava in coppia con Stanlio I ladroni del 1930 con Stanlio e Ollio. Stanlio e Ollio vengono costretti a fingersi ladri dal maldestro poliziotto Kennedy che vuol fare bella figura con il commissario 6 ' (618 parole) - 11:38, 8 mar 2021

