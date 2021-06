La definizione e la soluzione di: Gruppo di amici in gita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Comitiva

Curiosità/Significato su: Gruppo di amici in gita Bhagavadgita ( gita) traduzione in esametri dal sanscrito e introduzione di Ida Vassalini, Bari: Laterza, 1943 Bhagavad gita, saggio introduttivo, commento e note di Sarvepalli 35 ' (2 822 parole) - 19:25, 7 giu 2021

Altre definizioni con gruppo; amici; gita; Ai... lati del gruppo; Gruppo con interessi petroliferi; Gruppo estremista; Gruppo di iniziati; Lo sono gli amici se i patti sono chiari; Adolfo __ in Amici miei; Gaetano... per gli amici; Il Sy del film Quasi amici Intouchables; Gita con merenda sull'erba; Non si agitano per poco; Agitazioni politiche; Prima di gettarli si agitano;