La definizione e la soluzione di: La graticola per la carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Grill

Curiosità/Significato su: La graticola per la carne Chianina (sezione La razza chianina nella cultura locale) poco precoce. La carne più pregiata deriva dalla femmina (Scottona) per tenerezza e le dimensioni non elevate. Il suo allevamento, per poter dare il meglio 10 ' (1 251 parole) - 11:14, 17 apr 2021

Altre definizioni con graticola; carne; Graticola per carni; Si ottengono sulla graticola; Graticola per l'arrosto; Quella de Janeiro ospita un frenetico carnevale; Carne in gelatina; Brodo di carne solido; Forniscono lana e carne; Ultime Definizioni