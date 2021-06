La definizione e la soluzione di: E' fondo per la minestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Piatto

Curiosità/Significato su: E fondo per la minestra minestra maritata La minestra maritata (in dialetto napoletano menesta mmaretata), è un piatto tipico della cucina campana in cui gli ingredienti di carne e verdura si "maritano" 3 ' (367 parole) - 17:43, 25 apr 2021

