La definizione e la soluzione di: Fibra tessile per cucire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Filato

Curiosità/Significato su: Fibra tessile per cucire Abbigliamento sia da un punto di vista socio-economico come prodotto dell'industria tessile, legato allo sviluppo tecnologico, della moda e del consumo. Degli abiti 26 ' (3 554 parole) - 12:05, 9 giu 2021

Altre definizioni con fibra; tessile; cucire; Una fibra sintetica che veniva prodotta in Italia; Fibra per stuoie e graticci; Il genere musicale di Fabri Fibra; Una fibra tratta da capsule; Una utilissima pianta tessile; Fibra Tessile; Una fibra tessile artificiale; Una fibra tessile sintetica; Arnese usato per cucire il cuoio; Filo per cucire; Filo per cucire; Ultime Definizioni