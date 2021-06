La definizione e la soluzione di: Dolce per compleanni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Torta

Curiosità/Significato su: Dolce per compleanni Compleanno ragazza compie quindici anni; Ogni 19 compleanni si ha la stessa fase lunare del giorno nativo; Ogni 8 compleanni Venere e Marte (e ogni 12 anni Giove) 23 ' (2 700 parole) - 06:50, 9 giu 2021

