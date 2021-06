La definizione e la soluzione di: È composto di due vocali ma non è un dittongo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Itato

Curiosità/Significato su: e composto di due vocali ma non e un dittongo Scrittura e pronuncia del latino dittonghi discendenti (vocale+semivocale, come au, ae e oe) sono sempre lunghi; se due vocali accostate che normalmente sono dittongo non lo formano, si pone 67 ' (8 012 parole) - 20:38, 5 giu 2021

Altre definizioni con composto; vocali; dittongo; E' composto da elettroni, protoni e neutroni; Composto organico usato come epatoprotettore; Il Gynt composto da Grieg; E' composto di attori; Vocali in breve; Le vocali... di Pelé; Vocali in forse; Son fatti di vocali; Il dittongo di riguardo; Il dittongo del questore; Il dittongo di Raimondo; Il dittongo di Luigi; Ultime Definizioni