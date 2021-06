La definizione e la soluzione di: Collaboratrice di fiducia in ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Segrataria

Curiosità/Significato su: Collaboratrice di fiducia in ufficio Umberto Vattani (categoria Ambasciatori d'Italia in Germania) dei ministri, le nomine ottengono ugualmente la fiducia tecnica del governo. Nel 2001, all'epoca del G8 di Genova, Vattani era segretario generale della 25 ' (2 268 parole) - 10:11, 8 apr 2021

