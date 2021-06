La definizione e la soluzione di: In coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Od

Curiosità/Significato su: In coda coda alla vaccinara La coda alla vaccinara è un piatto tipico della cucina romana, costituito dalla coda del bovino (di solito bue) stufata, condita con verdure varie. Nata 5 ' (653 parole) - 13:02, 17 ott 2019

Altre definizioni con coda; E' lunga per chi è in coda; Bassa azione da codardo; In coda al treno; Salutano con la coda; Ultime Definizioni