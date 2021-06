La definizione e la soluzione di: Serre dove nei mesi freddi si collocano gli agrumi in vaso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Aranciere

Curiosità/Significato su: Serre dove nei mesi freddi si collocano gli agrumi in vaso

Altre definizioni con serre; dove; mesi; freddi; collocano; agrumi; vaso; Hanno serre immense; Dove nasce il sole; Negozi dove si vende un bianco alimento; I Campi dove Gaio Mario sconfisse i cimbri; Dove si va salendo; La casa degli Eschimesi; Manca ai mesi da maggio ad agosto inclusi; La notte vi dura sei mesi; Quelli siamesi hanno gli occhi blu; In quella glaciale la Terra era freddissima; La paura li mette freddi; Si usano nei periodi freddi; I più freddi punti della Terra; Sono agrumi; In mezzo agli agrumi; Succosi agrumi a spicchi; L'acido degli agrumi; Vaso panciuto di vetro o di cristallo; Panciuto vaso di terracotta; Pianta ornamentale che si coltiva in vaso; Un vaso di forma allungata; Ultime Definizioni