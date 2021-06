La definizione e la soluzione di: Quelli oltre una certa cifra non possono essere effettuati in contanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Pagamenti

Curiosità/Significato su: Quelli oltre una certa cifra non possono essere effettuati in contanti Carta di credito (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) uguali o inferiori a una certa cifra non richiedono PIN. La carta di credito può essere utilizzata sia per pagare un servizio o una merce sia per prelevare 19 ' (2 465 parole) - 14:11, 3 mag 2021

