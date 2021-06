La definizione e la soluzione di: La prima sillaba scritta in modenese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Mo

Curiosità/Significato su: La prima sillaba scritta in modenese Lingua tedesca (sezione Premi Nobel per la letteratura in lingua tedesca) eccezione è la ä lunga, che è quasi sempre aperta ([??]). Nessuna sillaba inizia con un suono vocalico: anche se nella grafia una sillaba inizia per vocale 91 ' (8 677 parole) - 22:34, 17 mag 2021

