La definizione e la soluzione di: Posta in verticale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Eretta

Curiosità/Significato su: Posta in verticale Capriata realizzato con il legno, formato da una travatura reticolare piana Posta in verticale ed usata come elemento base di una copertura a falde inclinate. La 13 ' (1 629 parole) - 05:38, 16 dic 2020

