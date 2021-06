La definizione e la soluzione di: In pista dopo la prima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IS

Curiosità/Significato su: In pista dopo la prima pista ciclabile del Mincio realizzarono nella prima metà del 1800. La partenza, se si segue il tragitto nord-sud, è presso il viadotto ferroviario di Peschiera del Garda. La pista inizia sul 4 ' (344 parole) - 18:20, 3 apr 2021

