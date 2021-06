La definizione e la soluzione di: Nato in una repubblica bagnata dal baltico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Estone

Curiosità/Significato su: Nato in una repubblica bagnata dal baltico Paesi baltici Baltijos valstybes, in russo ?????´?????) in senso lato, si fa riferimento alle tre repubbliche sulla costa orientale del mar baltico, ovvero Estonia, Lettonia 36 ' (2 875 parole) - 13:32, 21 mag 2021

