La definizione e la soluzione di: Marte per i Greci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Ares

Curiosità/Significato su: Marte per i Greci stella Martis o semplicemente Mars. I greci lo chiamavano anche ????e?? (Pyroeis) o "infuocato". Nella mitologia Indù Marte era conosciuto come Mangala (????)

