La definizione e la soluzione di: La lingua per noi più armoniosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Italiano

Curiosità/Significato su: La lingua per noi piu armoniosa lingua sarda Disambiguazione – Se stai cercando la lingua prelatina, vedi lingua protosarda. Il sardo (nome nativo sardu /'sa?du/, lìngua sarda /'li?gwa 'za?da/ nelle varietà 379 ' (44 304 parole) - 10:03, 7 giu 2021

Altre definizioni con lingua; armoniosa; E' la lingua più parlata in Medio Oriente; La lingua di Cervantes; E sopra la lingua; La lingua parlata a Pyongyang; Ultime Definizioni