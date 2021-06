La definizione e la soluzione di: Ora mutano in corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CS

Curiosità/Significato su: Ora mutano in corsa Luciano Spalletti ripresa capitolina mutano le sorti del torneo, con un solo punto a separare le due formazioni prima della giornata conclusiva. Pur passando in vantaggio a Catania 54 ' (3 590 parole) - 16:06, 4 giu 2021

