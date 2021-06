La definizione e la soluzione di: E' la lingua più parlata in Medio Oriente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Arabo

Curiosità/Significato su: E la lingua piu parlata in Medio Oriente lingua (linguistica) Benelux e parte dell'Africa), arabo (diffuso in Nordafrica e Medio Oriente), russo (lingua ufficiale in Russia e Bielorussia), portoghese (parlato in Portogallo 54 ' (7 069 parole) - 20:34, 27 mag 2021

