La definizione e la soluzione di: Acciaio che non si ossida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Inox

Curiosità/Significato su: Acciaio che non si ossida Acciaio Corten Acciaio patinato). L'Acciaio COR-TEN è stato brevettato dalla United States Steel Corporation nel 1933 che lo lanciò come Acciaio basso legato con 0,2-0 9 ' (712 parole) - 11:33, 4 mar 2021

