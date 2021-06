La definizione e la soluzione di: Non del tutto esatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Erroneo

Curiosità/Significato su: Non del tutto esatto Differenziale esatto Nel calcolo infinitesimale, un differenziale esatto o differenziale totale è una 1-forma differenziale esatta: d ? Q = A 1 ( x 1 , x 2 , … ) d ? x 1 + A 12 ' (2 274 parole) - 12:59, 1 nov 2018

