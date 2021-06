La definizione e la soluzione di: Bob Dylan ne ha vinto uno per la letteratura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Nobel

Curiosità/Significato su: Bob Dylan ne ha vinto uno per la letteratura Bob Dylan Premio Nobel per la letteratura 2016 Bob Dylan (Duluth, 24 maggio 1941) è un cantautore e musicista statunitense. Nato Robert Allen Zimmerman ha legalmente 212 ' (25 244 parole) - 08:44, 31 mag 2021

