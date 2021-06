La definizione e la soluzione di: Le vocali in gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OA

Curiosità/Significato su: Le vocali in gola gola (anatomia) convogliato nei polmoni. La gola contiene vari vasi sanguigni, i muscoli faringei, le tonsille, l'ugola palatina, e le corde vocali. Deriva dal latino gula 2 ' (170 parole) - 18:49, 26 mar 2020

Altre definizioni con vocali; gola; Le vocali pescate a sorte!; Inizia senza le vocali NZ; Le vocali in fuga; Le vocali in banca; Loro... al singolare. Egli; Regolatore di moto di varie macchine; Ugola anonima della lirica; Voi... al singolare; Ultime Definizioni