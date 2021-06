La definizione e la soluzione di: Trasformano l'asta in lastra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LR

Curiosità/Significato su: Trasformano l asta in lastra Personaggi di Zatch Bell! Rodeaux si Trasformano ciascuna in grosse gocce di cavatappi concentrate come un fascio. 2. Ragyuuga: le ali di Rodeaux si uniscono e si Trasformano in una trave 574 ' (95 381 parole) - 23:10, 25 mag 2021

Altre definizioni con trasformano; asta; lastra; Si trasformano in pullover; Trasformano asta in lastra; Quello di castagno è amarognolo; La pasta per la millefoglie; Se sono troppi, guastano la Messa; Vasta provincia del Piemonte; Bibita giallastra; Trasformano asta in lastra; Lastra tombale verticale; Ultime Definizioni