La definizione e la soluzione di: Trasforma il grano in farina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Macina

Curiosità/Significato su: Trasforma il grano in farina Rummo semola di grano duro. L'azienda nasce nel 1846 a Benevento, quando il fondatore Antonio Rummo costruì il primo molino per la macinazione del grano. Qui produceva 8 ' (728 parole) - 08:48, 25 gen 2021

Altre definizioni con trasforma; grano; farina; Trasformano l'asta in lastra; Trasforma un padre in nonno; Trasformava in oro tutto ciò che toccava; Trasforma il netto in lordo; Relativa alla coltivazione di riso e grano; Il.. grano dei Cinesi; Falciare il grano; Rassomiglia al grano; In questi ci si... infarina; Dolci a base di farina di castagne; Una farina per dolci; Una qualità di farina; Ultime Definizioni