La definizione e la soluzione di: E' Roma per antonomasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Urbe

Curiosità/Significato su: E Roma per antonomasia Roma era considerata la città per antonomasia; Caput fidei (dal latino: "Capitale della fede") e Città Santa, perché Roma da secoli è la sede principale del 184 ' (19 075 parole) - 10:44, 3 giu 2021

Altre definizioni con roma; antonomasia; Quattro romani; __ alla romana: si preparano con il semolino; __ di Quinto: è un quartiere di Roma; Un amore romantico; Il traditore per antonomasia; La scienza esatta per antonomasia; L'auto fuoristrada per antonomasia; E' stupida per antonomasia;