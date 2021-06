La definizione e la soluzione di: Per cassa armonica ha una zucca tagliata a metà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Sitar

Curiosità/Significato su: Per cassa armonica ha una zucca tagliata a meta Sitar (categoria Cordofoni composti, con corde parallele alla cassa armonica, a pizzico) corde vengono chiamate Corde degli Dei. La cassa armonica del sitar è fatta con una zucca tagliata a metà, a cui viene aggiunto un sottile strato di legno 4 ' (382 parole) - 04:49, 16 mag 2021

