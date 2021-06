La definizione e la soluzione di: Non serve a chi sa nuotare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Salvagente

Curiosità/Significato su: Non serve a chi sa nuotare Monodon monoceros (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) diverse migliaia di unità. Questi, a loro volta, possono essere misti o divisi per sesso. I narvali sono in grado di nuotare abbastanza rapidamente e, quando 10 ' (1 317 parole) - 13:50, 8 mag 2021

Altre definizioni con serve; nuotare; Serve per sollevare liquidi; Serve per andare in giro; Serve per cuocere ai ferri; Serve per le vaccinazioni; Ultime Definizioni