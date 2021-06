La definizione e la soluzione di: Mette in comunicazione la camera con il balcone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PortaFinestra

Altre definizioni con mette; comunicazione; camera; balcone; Permette riprese dall'alto; Mette fine alla marcia; Si dimette abdicando; Emette limpidi squilli; Un sistema di comunicazione anonima per Internet; Via di comunicazione; Comunicazione non firmata; Attrezzi per ginnastica da camera; Come la camera ad un letto; Cambiano la cera in camera; In camera e in corridoio; Balcone con vetrate; Si dispongono sul balcone; Si cantava sotto il balcone;