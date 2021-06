La definizione e la soluzione di: Bisogna sempre guardarla in faccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Realtà

Curiosità/Significato su: Bisogna sempre guardarla in faccia Domino a carte Jolly); in questo caso si parte dal sette e non dal cinque e se si gioca in 3 Bisogna togliere l'Asso di Picche. Esistono varianti del gioco in cui il 3 ' (402 parole) - 22:34, 3 apr 2021

Altre definizioni con bisogna; sempre; guardarla; faccia; Per prenderne anche solo un pò, bisogna uscire; Bisogna meritarsela; Per spiegarli, bisogna scoprirli; Bisogna sempre guardarla in faccia!; E' sempre pronto a fuggire; L'anagramma di tenera... dura per sempre; Un albero sempreverde; Messaggio che arriva sempre senza busta; Bisogna sempre guardarla in faccia!; Porto calabrese affacciato sullo lonio; In mezzo alla facciata; Volto, faccia; Sul Grande si affaccia Ca Foscari; Ultime Definizioni