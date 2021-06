La definizione e la soluzione di: Villaggi universitari in USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Campus

Curiosità/Significato su: Villaggi universitari in USA Guerra del Vietnam ( Guerra in Vietnam) cosiddetti "Villaggi strategici" (agrovilles o Khu Tru mat), che, ideato e voluto dagli statunitensi per isolare la guerriglia dalle popolazioni, provocò in realtà 145 ' (17 367 parole) - 12:08, 24 mag 2021

Altre definizioni con villaggi; universitari; Una donna del villaggio; Nazioni e villaggi; I villaggi universitari USA; Il compianto Villaggio; I villaggi universitari USA; Compiti per universitari; Istituto universitario; Titolo post universitari; Ultime Definizioni