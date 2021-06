La definizione e la soluzione di: Varietà di frumento per zuppe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Farro

Curiosità/Significato su: Varieta di frumento per zuppe Farro latino far), nome comune usato per tre differenti specie del genere Triticum, rappresenta il più antico tipo di frumento coltivato, utilizzato come nutrimento 10 ' (1 016 parole) - 22:29, 14 apr 2021

Altre definizioni con varietà; frumento; zuppe; Una varietà del 31 vert; Varietà di frassino; Fungo con varietà velenose; Varietà di quercia; Pezzetti di pane per le zuppe; Ultime Definizioni