La definizione e la soluzione di: Una salsa per gli hot dog. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Senape

Curiosità/Significato su: Una salsa per gli hot dog Würstel salse a scelta (senape, ketchup, maionese, o salsa al curry). Gli statunitensi chiamano questo panino hot dog (letteralmente, "cane caldo"), sebbene chiamino 5 ' (549 parole) - 22:23, 2 mag 2021

Altre definizioni con salsa; Sono doppie nella salsa; II frutto della salsa guacamole; Ricorda una salsa piccante; Ottima salsa per il pesce; Ultime Definizioni