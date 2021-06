La definizione e la soluzione di: Trasparente per il consumo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Liso

Curiosità/Significato su: Trasparente per il consumo Impronta ecologica indicatore complesso utilizzato per valutare il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle. Il concetto di impronta ecologica 55 ' (7 604 parole) - 21:37, 21 mag 2021

Altre definizioni con trasparente; consumo; Trasparente, diafana; Vitrea, trasparente; Parete trasparente; Vitreo, trasparente; Consumo, sciupio; Illuminano a basso consumo; Il suo consumo incide su certe bollette; Ultime Definizioni