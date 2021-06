La definizione e la soluzione di: Serve per sollevare liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Pompa

Curiosità/Significato su: Serve per sollevare liquidi Prevalenza (fisica) superficie del liquido da sollevare; l'altezza geodetica di mandata Hm, cioè la differenza tra i livelli della superficie del bacino nel quale i liquido è pompato 4 ' (713 parole) - 18:03, 18 mar 2021

Altre definizioni con serve; sollevare; liquidi; Serve per andare in giro; Serve per cuocere ai ferri; Serve per le vaccinazioni; Serve a boccali; Evitano di scottarsi le dita nel sollevare le pentole; Faticoso da sollevare; Può sollevare 500; Sollevare; Liquidi che ungono; Una conduttura per liquidi o per gas; Vecchi sacchi per liquidi; Che dispongono di liquidità;