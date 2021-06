La definizione e la soluzione di: Serve per cuocere ai ferri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Graticole

Curiosità/Significato su: Serve per cuocere ai ferri Pasta imparò a macinare, impastare con acqua, cuocere e, durante il medioevo italiano, seccarne il prodotto al sole, per poterlo conservare più a lungo. La pasta 102 ' (12 159 parole) - 08:05, 27 mag 2021

