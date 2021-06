La definizione e la soluzione di: Serve per andare in giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Auto

Curiosità/Significato su: Serve per andare in giro Fausto Coppi (categoria Vincitori del giro d'Italia) dopo, in cui Coppi s'impone con 15" su Koblet, Serve a suggellare il trionfo finale: a Milano il "Campionissimo" vince per la quarta volta il giro, precedendo 106 ' (11 855 parole) - 11:17, 13 mag 2021

Altre definizioni con serve; andare; giro; Serve per cuocere ai ferri; Serve per le vaccinazioni; Serve a boccali; Li... serve l'oste; Mandare via, allontanare in malo modo; Andare per il mondo; Mandare avanti la barca; Evita di andare fuori giri; Sono pari in giro; In giro dopo la prima; E' dolce in giro; La zona con Caltagirone;