La sala da pranzo in convento

Soluzione 10 lettere : Refettorio

Curiosità/Significato su: La sala da pranzo in convento convento di Santa Maria de La Tourette chiostro, una sala capitolare, aule, biblioteca, sala da pranzo, varie sale, cucine e un centinaio di singole celle. È costruito in una valle in forte discesa 6 ' (644 parole) - 13:35, 7 mar 2021

Altre definizioni con sala; pranzo; convento; Un biscottino salato; Fornisce insalata; Rende più salata la fattura; Ha origini venete e si prepara con uova e marsala; Il riposino dopo pranzo; Un'apertura nel muro tra cucina e sala da pranzo; Offrirsi per il pranzo; Lo si fa a un buon pranzo; Un capo in convento; Ha una cella in convento; Stanze del convento; Una sorella in convento; Ultime Definizioni