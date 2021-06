La definizione e la soluzione di: Osservate le due immagini qui sotto la parte in comune nei loro nomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Asi

Curiosità/Significato su: Osservate le due immagini qui sotto la parte in comune nei loro nomi Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo è un celeberrimo trattato di Galileo Galilei, scritto sotto forma dialogica negli anni tra il 1624 e 40 ' (4 679 parole) - 08:46, 26 mag 2021

