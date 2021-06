La definizione e la soluzione di: Non si agitano per poco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Mari

Curiosità/Significato su: Non si agitano per poco I promessi sposi (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Ferroni, p. 15: «la natura è specchio dei sentimenti e delle passioni che agitano l'uomo perché anch'essa è animata da sentimenti e passioni...». ^ Ferroni 123 ' (14 210 parole) - 13:15, 31 mag 2021

