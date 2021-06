La definizione e la soluzione di: In geometria, la tangente all'infinito di una curva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Asintoto

Curiosità/Significato su: In geometria, la tangente all infinito di una curva tangente (geometria) intuitiva di una retta tangente a una curva è quella di una retta che "tocca" la curva senza "tagliarla" o "secarla" (immaginando la curva come se fosse 4 ' (586 parole) - 14:18, 13 mag 2021

