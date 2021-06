La definizione e la soluzione di: Gareggia in dieci prove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Decateta

Curiosità/Significato su: Gareggia in dieci prove Formula 1 (sezione prove di qualificazione e regolamento di gara) proprio alla guida della Lotus 72, nelle prove del Gran Premio d'Italia. Nella battaglia per la sicurezza si schierò in prima fila lo scozzese Jackie Stewart 201 ' (22 671 parole) - 23:19, 30 mag 2021

