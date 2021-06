La definizione e la soluzione di: Detta legge in caserma!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Sergente

Curiosità/Significato su: Detta legge in caserma! Gradi e qualifiche dell'Arma dei Carabinieri approssimi al congedo pensionistico. Con l'entrata in vigore della legge n. 226 del 23 agosto 2004 (Detta legge Martino dal nome dell'allora ministro della Difesa) 25 ' (1 410 parole) - 23:30, 25 mag 2021

