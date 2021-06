La definizione e la soluzione di: Il complesso delle attività per promuovere le vendite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : Merchandising

Curiosità/Significato su: Il complesso delle attivita per promuovere le vendite Marketing mix (sezione Le 4P) preferisce sostituire il termine promozione con il termine comunicazione aziendale commerciale, definita come il complesso di attività mediante le quali un'azienda 9 ' (1 106 parole) - 21:03, 12 dic 2020

