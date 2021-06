La definizione e la soluzione di: Astuccio per reliquie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Teca

Curiosità/Significato su: Astuccio per reliquie Lipsanoteca dal greco ?e?psa??? e t??a, con significato di custodia di reliquie. Si tratta di un Astuccio, o di una cassetta, o comunque di un contenitore che ha il 6 ' (780 parole) - 13:08, 20 mar 2020

