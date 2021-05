La definizione e la soluzione di: Vale come arci e iper. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Stra

Curiosità/Significato su: Vale come arci e iper qualsiasi punto del pianeta. Per di più, il Batcomputer è protetto da una sicurezza informatica iper-tecnologica. Nonostante il potere del computer di Batman

Vale meno del poker; Un idrocarburo usato come solvente; Frutto conosciuto anche come kumquat; Un frutto come il chinotto; Come dire estenuante; Tutu, arcivescovo africano, Nobel per la pace; L'arcipelago con Itaca e Zante; Si farcisce con prosciutto e sottilette; S'invaghi di Narciso; Cuore di vipera; Echeggiare, ripercuotersi; La Piperita dei Peanuts; Le hanno tigri e vipere;