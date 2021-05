La definizione e la soluzione di: Una voragine della quale non si vede il fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Baratro

Curiosità/Significato su: Una voragine della quale non si vede il fondo Ápeiron (categoria Parole e locuzioni della lingua greca) primordiale. Viene descritto come una grande voragine nella quale sono presenti le sorgenti e le estremità di terra, cielo e Tartaro. Il suo nome può anche significare 10 ' (1 180 parole) - 19:46, 30 mar 2021

