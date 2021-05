La definizione e la soluzione di: Lo sono quei beni che non entrano nella disponibilità del curatore fallimentare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : Impignorabili

Curiosità/Significato su: Lo sono quei beni che non entrano nella disponibilita del curatore fallimentare dopo il fallimento del 2004, il quale tuttavia rifiuta di impegnarsi direttamente nella nuova società, offrendo solo una disponibilità per consulenze e

